A tornádóvadász. Így emlegetik Greg Johnsont, aki önéletrajzában úgy mutatkozik be, mint az ember, aki a legdurvább viharokat üldözi az amerikai és kanadai prériken, hogy elkészítse a tökéletes fotót és videót.

Johnson ott volt abban a viharban is, ami megölte a Discovery Chanel Viharvadászok című műsorából ismert, tornádóvadász-körökben az egyik legnagyobb névnek számító Tim Samarast fiával és kollégájával együtt. A 2013. május 31-én az oklahomai El Reno-ban tomboló tornádó a valaha mért egyik legnagyobb (legszélesebb tölcsér) volt a Földön, a radaros mérések szerint a legerősebb széllökések a 474 km/h-t is elérték. "A tornádó átmérője pár száz méter széles volt, ami aztán pár perc alatt 4,2 kilométerre nőtt" - számolt be Greg Johnson a forgószélről.

A tornádóvadász képeiből válogattunk.

Ajánlóképek

Fotó: Greg Johnson / mediadrumworld.co / Northfoto