Ma van a víz világnapja Index

Tiszta csapvíz, szennyvízcsatorna, szappanos kézmosás – számunkra mindez természetes, de több milliárd embernek ritka kiváltság. Míg egy átlagos magyarországi lakos 130 liter vizet használ el naponta, és egy csöpögő csap miatt már egy nap alatt is elfolyhat akár 40-120 liter víz is, addig Afrika vagy Dél-Amerika egyes részein akár több órát is gyalogolni kell

a legközelebbi vízgyűjtő helyig. Ma megközelítőleg 2,1 milliárd ember – köztük sok százmillió gyerek – nem jut hozzá tiszta vízhez a Földön.

Ajánlóképek

Fotó: Arindam Dey / AFP