A Hernina Happyland III 255 lakásos épületsorát 2017 végi átadással tervezték. A vevők önerőből, hitelből kifizették a vételár egy részét vagy egészét. Az átadás egyre tolódott, az építtető beruházó végül egyre több vevő szerződését tekintette felmondottnak, a szerződés ellehetetlenülésére hivatkozva. A cég azonban, emelt árakon, új vevőknek továbbra is kínálja a lakásokat, a régiekkel pedig vagy pereskedik, vagy rábírja őket arra, hogy vegyék vissza eddig befizetett pénzüket. Százat is eléri a hoppon maradt ügyfelek száma, és abban sem biztosak, hogy ha veszteséggel is, de legalább a hosszú időn át az építkezésben fekvő pénzüket viszontlátják.

