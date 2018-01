Nem látogatható a Notre Dame az árvíz miatt Index

A csapadékos január miatt árvíz sújtja Franciaország jelentős részét, a Rajna már több helyen kilépett a medréből, a Szajna áradása miatt pedig metróvonalakat és -állomásokat zártak le Párizsban. A víz elöntötte az alsó rakpartokat, valamint a Cité-szigetet, ahol a Notre Dame is áll. A Szajna vízszintje pénteken, illetve szombaton tetőzhet, akár a 6 méteres magasságot is meghaladhatja majd – ahogy 2016 júniusában is.

Fotó: Stephane De Sakutin / AFP