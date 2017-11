Día de Muertos Index

Hogy megértsük a Día de Muertos ceremóniáit, évszázadokkal vissza kell forgatnunk az idő kerekét. Oaxaca a történelem során számos indián kultúra otthonául szolgált, amelyek közül a mizték és zapoték volt a legfontosabb. Az azték uralom errefelé csupán fél évszázadig tartott, amely a spanyol hódítók 16. századi, javarészt harcok nélküli érkezésekor ért véget. Napjainkban Oaxaca tartományban 17 különböző törzs képviselői élnek, akik a spanyol mellett előszeretettel használják saját nyelvüket. Nem csoda hát, hogy az ősi hiedelmek és rítusok nagy része beépült a mai szertartásokba, ötvöződött azokkal. A halottak mindig is fontos szerepet töltöttek be az indián vallásokban, hiedelemvilágban, amiről díszes sírhelyek, maszkok, faragások és szobrok tanúskodnak. Az azték kultúrában egy egész hónapot szenteltek a halottak emlékének, illetve a Halottak Királynőjének, aki a modern La Catrina, azaz a halált megtestesítő figura elődjének is számít.







Ambrus Gergely képes beszámolója San Agústín Etlából, a legfontosabb mexikói ünnep, a Día de Muertos záró eseményről.

Fotó: Ambrus Gergely