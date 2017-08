Texas a Harvey hurrikán után Index

Az elmúlt 12 év legnagyobb hurrikánja csapott le Texasra pénteken. Harvey ráadásul nem csak partvidéken, de a Mexikói-öböltől távolabbra is eljuthat. Szombaton is csak óránként 130 kilométeres sebességre lassult 240-ről. Áradásokat hagyott maga után, néhol egy méter (!) víz esett. 300 ezer ember áram nélkül maradt. 700 nemzeti gárdistát vetettek be Texasban.

Ajánlóképek

Fotó: Joe Raedle / Getty Images Hungary