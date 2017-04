Nyáron tele, télen szellemváros: Siófok a strandszezonon kívül Index

Varga Marietta Siófokon született és nőtt is fel. A Balaton fővárosának is hívott város nyaranta csak úgy pezseg az élettől. Rengeteg turista érkezik és dobja fel a város mindennapjait. A 25 éves Marietta külföldön él és kameráján keresztül mutatja be a Somogy megyei 25 ezres város hétköznapi, szürke arcát.



Fotó: Varga Marietta